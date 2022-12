Nüüd, mil osakeste mõõtmise detektorid on muutunud väga täpseks ning turule on ilmunud uue põlvkonna fiibermaterjalid, saime müüoni-ideega uuesti mängima hakata, selgitab füüsik Andi Hektor.

Keegi ei taha, et relvad ja narkootikumid ületaksid sõidukite peidikutes või merekonteinerites riigipiire. Et pommimees kõnniks segamatult rahvarohketes kohtades. Et raudbetoonist kõrgehitised ja sillad hakkaksid ettenägemata asjaoludel kokku varisema.