Tartu ülikooli oma mees Peeter Einola Torontos: see on õige asi teha!

Torontolased Peeter ja Svea Einola said üle kolme aasta meie rahvusülikooli pidustustest taas siin Tartus osa võtta. Nad ise kohtusid esimest korda Kanadas Kotkajärve metsaülikoolis 33 ja pool aastat tagasi ning on sellest peale lahutamatud. Peetri ja Svea poeg Henno on Kanadas finantsanalüütik ning nende teine poeg Timo sotsiaaltöötaja.

Foto: Margus Ansu