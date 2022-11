Homme kütavad tartlaste nahad kuumaks mitu raskemuusika ansamblit

Kontserdilt võib oodata suurepärast produktsiooni, alates valgusest kuni laval mängivate videoteni välja. Nii on Grete-Liisa Sihver erinevate kunstnike abiga Eestist ja välismaalt loonud kontserdi jaoks videod, et anda visuaalselt edasi lugude mõtet. Igal lool saab olema oma disain olenevalt selle temaatikast ja meeleolust.

Surgent on meloodiline, mitmekülgne ja rusuvalt raske progressiivne death metal bänd Eestist, mis ammutab inspiratsiooni erinevatest kultuuridest ja žanritest.

Bänd sai alguse peale legendaarse bändi Horricane lagunemist, kui selle liikmed Jaan Varts ja Jüri Tarkpea otsustasid oma loomingulise energia suunata projekti, mis saigi nimeks Surgent. Selle liikmed on mänginud ka veel mitmetes teistes nimekates bändides nagu Recycle Bin, Finish Me Off, Paean, Ocean Districts, Kaschalot jpt.