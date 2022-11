VIDEO ⟩ Linna tänavust jõulupuud ehtis seni perepoja noolemäng

Usutavasti pea saja-aastane kuusk sirgus tänaseni küla Allikvee talu maal, ent oli kasvanud nõnda kõrgeks, laiaks ja tagatipuks viltu, et muutus lähedal paiknevatele hoonetele ohtlikuks. Talu peremees Leonid Nikolajev oli samuti tulnud puu minekut kaema. «Neid ohujuttu on siin jah räägitud, aga minule ta väga meeldis,» nentis peremees. «Samas oli nüüd selline ilus põhjus selle ära viimiseks, nii et murdusin.»

Nikolajev elab talvisel ajal koos perega Tammelinnas ning hakkab kindlasti koos lastega kuusepuud Raekoja platsil imetlemas käima. «Mu poeg oli küll natuke õnnetu, et pole enam kuuske, mille peal ta noolemängu mängis. Ja eks mõnes mõttes ongi kahju, sest hoov muutus,» mõtiskles ta. Teisalt on kogu pere uhke, et nende suvila õuelt toodud puu on vähemalt mõneks ajaks linna kõige tähtsam.