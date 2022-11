Andekas Eesti tagamängija jätkab oma karjääri Tartus

Leemet Böckleri sõnul paelus teda Tartu süsteem ja treener. «Ameerikas olles jälgisin ka Eesti meeskondade tegemisi ja jäi silma Tartu hea süsteem ja peatreener Mazurs. Nüüd Eestisse tagasi tulles ja võimalusi uurides tundsin, et Tartu on minu jaoks parim valik,» sõnas Böckler. «Koondise juures olles rääkisin ka Märdiga ja võistkonnas on ka mitmeid tuttavaid nägusid. Nii see otsus tehtud sai. Esialgu on kokkulepe detsembri lõpuni ja vaatan ka välismaa poole, aga kui kõik klapib, siis ei ole sugugi välistatud ka hooaja lõpuni Tartus mängimine.»