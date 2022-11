Annelinna kortermajas põles liftišaht, hulk inimesi evakueeriti

Tulekahju levik piirati kella kolmveerand seitsmeks. Päästetööde käigus avati kangiga kahe korteri uksed, et veenduda, et seal poleks kannatanuid. Ühest korterist leitigi neljas kannatanu, kes anti samuti üle kiirabile.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees vahendas, et päästeametist ei ole neile veel teatatud, et elanikele oleks tarvis ajutusi asenduspindasid. «Kui nüüd ilmneb, et selles majas on mõni korter, mis on saanud ulatusliku suitsukahjustuse ja seal elada ei saa, siis otsme neile asenduspinna,» sõnas Lees.