Libedate tänavate tõttu on EMOsse pöördunud mitu inimest

Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhi dr Sander Poksi sõnul on praeguseks pöördunud traumapunkti seitse libeda tõttu kukkujat ja üks libeda tõttu autoavariisse sattunu. Patsientidel on olnud peamiselt põrutused, ühel ka luumurd.

Pöördujate arv on Poksi arvates esimese libeda kohta ootuspärane, kuid silmas tuleb pidada, et pool päeva on veel ees.