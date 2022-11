KUULA ⟩ Kuidas olla õnnelik, unustamata Ukrainas kestvat sõda?

See on piisavalt pikk aeg loomaks eeldused tüdimuseks ja väsimiseks. Mida teha ja kuidas mõelda, et sõjatüdimus ei muutuks ohuks omaette? Kuidas elada normaalset elu, andmata samas võimalust sõjasõnumitel muutuda rutiinseks tapeediks? Kuidas oleme seni saanud hakkama sõjapõgenike abistamisega ja mida head saame teha edaspidi? Nendele küsimustele otsib vastuseid seekordne «Vahetund Tartu Postimehega». Arutlevad Rannar Raba ja Aime Jõgi.