Paranduskeldri tiim usub, et vanemad inimesed on targad ning kutsub neid liituma

Ühtlasi vähendab see jäätmejaamadesse jõudvaid tarbeesemeid, mööblit, mänguasju, jalgrattaid, kodumasinaid, rõivaid ja nii edasi ning suunab inimesi juba ostmise ajal tegema teadlikke valikuid.

Rändavad kohvikud

Enne veel, kui Paranduskelder 2019. aasta sügisel Aparaaditehasesse ruumid sai, korraldas Jiří Krejčí koos mitme asutuse vabatahtlikega paranduskohvikuid, mis on nüüdki populaarsed. See tähendab, et meistrid tõstavad oma tööriistad bussi ning sõidavad välja kuhugi kogukonda või kohtumispaika, seavad sinna töökoja üles ja tekitavad kõrvale kohvikuala. See aitab inimestel tunda end hubasemalt ja luua omavahel isiklikum kontakt ning katkiläinud asjad saavad jälle terveks!

Pealegi, üle kuuekümne aasta vanustel inimestel on häid kogemusi katkiläinud asjade töökorda seadmisel.

Viimasel ajal on Jiří Krejčí hakanud tähele panema Paranduskeldri läheduses vanemaid inimesi, kes on sattunud ukse või akna taha uudistama, et mis seal toimub. Nii mõnegagi on ta rääkinud ja mõistnud, et osa neist vanemaist inimestest otsib oma ellu sisukamat ajaveetmist. Pealegi, üle kuuekümne aasta vanustel inimestel on häid kogemusi katkiläinud asjade töökorda seadmisel või rõivaste parandamisel ning neid tarkusi võiks ju jagada. Või siis, neil on nutti küll, aga näpud ei ole enam nii osavad.