Enneaegse või haige lapsega peredele kingib ülikooli kliinikum beebiraamatu

Raamat on koostatud, arvestades enneaegse või haige lapse sünniga seotud väljakutsetega, ent sobib tegelikult kõigi vastsündinute beebiaja jäädvustamiseks. Piller rõhutas, et oluline väärtus raamatu puhul on võimalus seda endale sobivaks kujundada. «See on lugu, mida kirjutab just see perekond, ja iga lugu on erinev – seega on võimalik raamatus lehti ümber tõsta, lisada või eemaldada; kasutada saab järjehoidjaid ja eriliste hetkede jäädvustamiseks fotokaarte, näiteks «Kaalun 2000 grammi» või «Oleksin pidanud sündima hoopis täna». Kujundusel on kasutatud pastelseid toone, et silma torkaks see, mis kõige tähtsam – jutt, mille pere ise juurde kirjutab. Selle pere lugu,» lisas Piller.