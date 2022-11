Järjekordne toidujagamskapp sattus vandaalide ohvriks

«Kaks päeva järjest on meie hästi valgustatud Meeste Koja kappi Annelinnas rüüstatud. Tegemist on väga populaarse toidukapiga, mis leiab tihedat kasutust. Kahju, et pahad inimesed said seal nii vabalt tegutseda,» kõlab postitus Foodsharing Tartu grupis. Külmkappi on mitmel korral pikali tõmmatud ning selle korpus on pahatahtlike inimeste töö tulemusena saanud kõvasti kannatada.