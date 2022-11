Ratastoolis liikuja pääseb tähtsasse kontorisse tugevate meeste abil

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kodulehel on eraldi kirjutis teemal, kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri ning on rõhutatud selle olulisust. Kuid kultuuripealinn Tartu Raekoja plats 6 majas asuv kontor, tartlastele tuntud kui vana stomatoloogiapolikliinik, on liikumispuudega inimestele siiski ligipääsmatu, sest seal ei ole lifti ega invatualetti.