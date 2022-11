Tartu i-Days häkatoni peapreemia võitis meeste tervise edendamise idee

4. ja 5. novembril lahendasid kümme tudengimeeskonda Tartu i-Days häkatonil tervise-, toidu- ja biotehnoloogia valdkonnas esilekerkivaid probleeme, et anda oma panus maailma jätkusuutlikumaks muutmisel. Tudengihäkatoni võidutiimiks osutus Männlich, kelle plaan on luua platvorm, mis on keskendunud meeste tervise edendamisele läbi võistluslike tervisealaste väljakutsete. Männlich pääseb rahvusvahelisele lõppvõistlusele, mida korraldab Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi tervisesektor ehk EIT Health. Finaalsündmus leiab aset 24. ja 25. novembril Viinis.