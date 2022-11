Väike palgatõus jätab võimaluse linna kultuuritöötajate streigiks

Palgafondi täpse jagunemise otsustaksid asutuste juhid. Eeldada võib, et keskmine palgatõus oleks umbes 15 protsenti. Mida see tähendab eurodes? Tänavu on näiteks linnaajaloo muuseumide töötaja keskmine palk 1048 eurot, 15 protsendi puhul tõuseks see 2023. aastaks 150–160 eurot. Võrdluseks: kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk tõuseb tuleval aastal seniselt 1400 eurolt 1600 euroni.