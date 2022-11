Katariina Sofia Päts on äsja tagasi jõudnud riigikogu kõrghariduse toetusrühma korraldatud arutelult, kui temaga kohtume. «Olen tänulik, et tudengid lõpuks laua taha kutsuti,» ütleb ta. «Meie ettekanded keskendusid sellele, et tasuta kõrgharidus – jah, aga palume tegelda ka üliõpilaste baasvajadustega.»

Päts tõdeb, et aruteludest jäi siiski kõlama vaid õppelaenu teema – mis tingimustel õppelaenu antakse ja kuidas seda parandada. Tööandjate keskliidu juht Arto Aas olla avaldanud arvamust, et tudengid peavad ise hakkama saama. «Mispeale saalis temperatuur märgatavalt tõusis,» tõdeb Päts ja naerab. «Laias laastus saavad ju kõik aru, et probleem on olemas, tundub aga, et jaksu asju värske pilguga vaagida oli vähe. Tore oli südamelt ära rääkida, aga kurb on öelda, et midagi väga ei muutu.»