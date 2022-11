Tartu linnavolinik algatas LGBTQ+ ja soolise võrdõiguslikkuse toetusrühma moodustamise

LGBTQ+ ja soolise võrdõiguslikkuse toetusrühma moodustamise ettepanekut tehes ütles Karl Aaron Adson, et linn ei saa olla loodud ainult keskmisele mehele, kes ei puutu kokku raskustega, millega naised ja mittebinaarsed inimesed peavad rinda pistma. «Peame toetama nende turvatunnet Tartus ning aitama abivajajaid,» sõnas ta, rõhutades, et linn peab kindlasti sekkuma. «Oleme andnud lubadusi seista turvalisema, tugevama ja kaasavama Tartu eest. Kui me jätame lubadused ainult sõnadesse, siis mis õigusega me siin üldse istume?»

Karl Aaron Adson lisas, et ta teab väga hästi, et mõned volinikud on tuliselt sellise toetusgrupi loomise vastu, aga tegu on põhimõttelise küsimusega. «Oleme esimene omavalitsus Eestis, kus selline grupp loodaks, oleme ees ka Riigikogust,» rääkis ta. «Tartu on olnud mitmeid kordi eestvedaja ja debütant. Meie imago on ausus ja austus oma linnakodanike vastu - oleme uuendusmeelsed ja ambitsioonikad. On aeg astuda järgmine samm ja teha seda uhkusega. Loome Tartust üheskoos võrdsete võimaluste linna!»

Loone Ots. Foto: Margus Ansu

Linnavolinik Loone Ots (EKRE) soovis pärast Karl Aaron Adsoni kõnet sõna märkuseks, milles ütles, et ta elab kesklinnast mõnevõrra kaugemal ja pimedamas kohas, aga naisena ei ole ta tundnud ebaturvaliusust vähimalgi määral viimaste aegade jooksul, ja ta käib suhteliselt palju jala ka öösiti.

«Tahan väga paluda, et kui me räägime tugigruppide loomisest, siis võiksime keskenduda asjadele, mis on tõeliselt olulised,» ütles Loone Ots. «Tugigruppi vajaksid eakad, eriti üle 65 aasta vanad eakad. Novemrbirkuu statistikaameti andmetel on suhteline vaesus kasvanud just selles vanusegrupis. Kui me peaksime looma tugigrupi, siis just nendele inimestele, kes elavad vaesusriskis ja kes on hädas. Need peaksid olema eakad ja eriti eakad, see oleks õigustatud ja kaunis.»

Karl Aaron Adson on linnavolinik, kes 13. oktoobril esitas avalduse sotsiaaldemokraatide fraktsioonist väljaastumiseks ja tänu kellele lõppes Tartu volikogus sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni tegevus.