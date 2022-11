Kerttu Kuku: infovaikusest ja sipelgatest

Miks ma teen seda? Teadmatus teeb mu rahutuks. Pikalt vaikuses olemine paneb aju sügelema ja kihelema. Nagu terve padajaa sipelgaid oleks mu peakolus ringi jooksma hakanud. Momendist, kui esimestest infovooludest on dopamiinilaks verre jõudnud, kaovad sipelgad. Pole vahet, kas see on mõni uus vaimukas TikToki trend, hea säuts või uudis järgmisest valitsuskriisist. Veidi meenutab Pavlovi refleksi – uus info, rahulik aju. Toimib peaaegu nagu kellavärk.

Ma tean, et see ei ole hea näitaja. See ei mõju hästi koolitööde kulgemisele ega veebiväliste hobidega tegelemisele. Vahel ma leian end midagi taas klõpsamas, isegi mitte teadvustades, et just seda keskkonda kasutan. Mu näpud mõtlevad aeg-ajalt minu eest.