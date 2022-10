Klassijuhataja Sarah Raichmann ei ole ammu und näinud, kuna heidab õhtul voodisse hilja ja rampväsinuna. Ta on Karlova koolis veel inimeseõpetuse ning inglise keele õpetaja ning pingutab väga, et kõigi oma õpilaste ootustele hästi vastata.

See töö on nii huvitav, see on nagu õnnistus ja karistus üheskoos, ütleb Tartu Karlova kooli 5.d klassi juhataja Sarah Raichmann. Ta on 25-aastane, magistriõpingud ülikoolis alles pooleli, ta aine on inimeseõpetus. «Inimeseõpetus võiks olla kõikide õpilaste lemmiktund, sest seal saab rääkida iseendast,» leiab Sarah Raichmann.