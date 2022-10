Galeriis Pallas avatakse kunstikooli skulptuuriosakonna näitus

Väljapanekuga soovitakse anda aimu, kuidas näeb ümbritsevat maailma skulptor, üldisemalt kunstnik. Millised on objektid, mis temas huvi äratavad, mis esteetilisi kogemusi ning tähendusvälju need endas kannavad. Mis seosed loojal tekivad, kui vaatleb ümbritsevat nagu logelev laps, kes taevasse vahtides rünkpilvedes fantastilisi olendeid näeb.

Vaataja ette asetatakse objektid, mille on välja valinud Pallase skulptuuriosakonna tudengid, õppejõud ja sõbrad. Valiku põhjus võib jääda hämaraks, kuid kindlasti ei ole tegemist suvalise kolaga. Igas objektis on midagi, mis on kunstniku silma püüdnud, sundinud uuesti ja uuesti vaatama, mõtisklema ega ole lubanud loobuda. Asjadega võib kaasneda õrn lootus, et neid õnnestub kunagi töös taas kasutada või neist mingil viisil inspiratsiooni ammutada, leidmaks kunagi koht, mis põhjendaks nende jätkuvat olemasolu.