Varjevõrk tähendab targalt ette võetud näputööd, mis kaitseb tegijat sõjahirmu eest

«Suvel me naersimegi, et meil on päikesekuivatatud ribadega varjevõrgud,» rääkis Signe Värv, kes oma teadlaselu igast päevast kulutab ühe tüki selleks, et juhendada Omicumis varjevõrkude tegemist ja valvata, et võrke, aga ka kangaid, mida ribadeks lõigata, jätkuks.