OTSE ⟩ Pereliidu konverents keskendub õnnelikule noorusele

Et oktoober on vaimse tervise kuu korraldab Tartu pereliit neljapäeval, 20. oktoobril ERMis konverentsi «Õnnelik noor», millest on oodatud osa saama koolinoored alates 15. eluaastast, aga kindlasti ka lapsevanemad. Tartu Postimees vahendab konverentsi otseülekandes.