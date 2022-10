Maaülikool valib rektorit ⟩ Ülle Jaakma: maailm vajab raamist välja mõtlemist

Eesti maaülikooli nime kanname alates 2005. aastast. Selles nimes peegelduvad muutused ülikooli struktuuris ning teaduse ja õppe sisus. See ülesanne, mis on sätestatud Eesti maaülikooli seaduses, paneb meile erilise vastutuse Eestimaa loodusressursside kestliku kasutamise, toidujulgeoleku, loomade ja inimeste ning ökosüsteemide tervise ja elamisväärse elukeskkonna eest. Luues sünergiat meie fookusvaldkondade põllumajanduse, metsanduse, keskkonna, toidu ja tervise, tehnika ja tehnoloogia ning maamajanduse vahel, on meil võtmepositsioon, et leida tasakaal ökosüsteemide säilimise ja sotsiaalmajanduslike tegurite vahel.