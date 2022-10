Perepesa pakub oskusi, mille puudumist kohe ei märkagi

Lasteaia Naerumaa mudilased olid 14. oktoobri keskpäeval Perepesas samuti platsis ja näitasid, kuidas tibutantsu tantsida. Et tants õnnestus hästi, said nad tibult preemiaks kommi.

Kui kogukondliku keskuse Tartu Perepesa avamiseks reedel kõik valmis oli, ilmus trepile kollane tibu, Tiigi 55 maja sildilgi oleva tibuga täpselt sama nägu, ning teatas, et ta on just koorunud ja vajab kõigi kokkutulnute abi selleks, et suureks linnuks sirguda.