Arstitudengid korraldasid Ukraina toetuseks laada

Ürituse ühe peakorraldaja Ingrid Tamvere sõnul on nende selts varemgi korraldanud sõjapõgenike toetuseks üritusi. Näiteks eriti soojad mälestused on tal kevadisest mängupäevast, mis sai korraldatud sõjapõgenike lastele. «See kukkus väga hästi välja ja oli südantsoojendav,» rääkis ta.

Teine peakorraldaja Mari-Liis Mets lisas, et kevadisel mängupäeval oli hästi näha, kuidas ukrainlastele pakutav tugi neile endile korda läheb. «Mõni laps, kes tuli Mariupolist, joonistas meie mängupäeval näiteks esimest korda pärast koduriigist lahkumist,» selgitas Mets. «Selgelt oli näha see, et ka vanemad tundsid sellest päevast rõõmu.»