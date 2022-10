Galerii ⟩ Eile alanud ehitus- ja sisustusmess on majanduse hetkeseisu nägu

Ehitus- ja sisutusmess Tartu messikeskuses toob kokku kauplejaid ja külalisi üle kogu Eesti ja kaugemaltki. Sel aastal on messil rõhk saunadel, mullivannidel, grillimise tarvikutel ja väikestel puitehitistel.

«Mess on alati majanduse nägu ja näitab huvitavaid,» kirjeldas messi projektijuht Anders Urbel. Urbeli sõnul on olnud aastaid, kus üks väljapaneku hallidest on täielikult täidetud õhksoojuspumpade müüjatega, või näiteks päikesepaneelide müüjate ja paigaldajatega. «Sel aastal domineerivad aga saunad ja väikesed puitehitised.»