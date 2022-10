JÄRELVAADATAV ⟩ Kaja Kallas: EKRE tahaks tagasi koopasse minna

«Tegelik valik, mille inimesed 5.märtsil teevad, on valik vaba ja avatud ühiskonna või endasse sulgunud ja üksioleva tigeda pisikese riigi vahel,» ütles Kallas.

Kallas ütles, et Reformierakond seisab avatud, sõbraliku, eduka ja lääneliku Eesti eest. «Ei kunagi enam üksi, ei kunagi enam Venemaa hirmuvalitsuse all on olnud meie juhtmõte,» märkis ta. «Ometi tahab EKRE Eestit jälle kord samale teelahkmele tirida ning meie tuleviku hoopis teisele rajale juhtida.»

«EKRE arvab, et Ukrainat ei peaks toetama, et see pole meie sõda. Meie jaoks on selge, et Eesti kaitse algab hetkel Ukrainast. Ukrainlased sõdivad sõna otseses mõttes meie eest. Kui langeb Ukraina, siis Venemaa isu ainult kasvab ja ohus oleme nii meie kui kogu Euroopa,» nentis Kallas.

Ta lisas, et neutraalsus ei saa olla Eesti valik. «Neutraalsus ei ole maailmavaade, neutraalsus on ükskõiksus. Ükskõiksus ebaõigluse ja vägivalla vastu. Ükskõiksus, mille tagajärgi tunneme alles siis, kui ise hädas oleme ja imestame, miks keegi meile appi ei taha tulla.»

Kallas ütles, et Eestit ei saa muust maailmast eraldada ja ette kujutada, et meie mured oleksid väiksemad, kui me lahkume Euroopa Liidust, NATO-st või elektribörsilt. «Vastupidi – koos suudame ka praeguse tagasilöögi ületada, üksi olles oleksime kerge saak meie agressiivsele naabrile.»

Kallase sõnul ründab EKRE järjepanu riigi olulisi institutsioone ja seab kahtluse alla nende usaldusväärsuse, olgu nendeks siis kohus, politsei, prokuratuur või kaitsevägi. «Kelle huvides see on?» küsis Reformierakonna juht.

Kaja Kallas tõdes, et kõigi Eesti ees seisvate pikaajaliste väljakutsete lahendamises erineb Reformierakonna visioon kardinaalselt EKRE omast.