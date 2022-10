Tartus alustab tööd ennetus- ja peretöökeskus Perepesa

Perepesa on kogukondliku suhtlemise ja kooskäimise koht, mis varajase märkamise ja ennetamise kaudu panustab laste ja perede heaolu hoidmisesse. Perepesas on mängutuba, kuhu saab tulla lapsega mängima ja teiste peredega kohtuma.

Lisaks pakub Perepesa mitmesuguseid teenuseid, koolitusi ja juturinge. Fookuses on lapseootuse ja lapse sünniga kohanemine, lapse arengu toetamine tema elu eri etappidel, lapsevanemaks kasvamine, pere- ja paarisuhete loomine ja hoidmine ning tervist toetavate valikute tegemine.

«Perepesa on peredele soe ja turvaline kohtumispaik, mis pakub vanematele võimaluse igapäevarutiinist välja astuda ning avatud mängutoas uute inimeste ja ideedega kohtuda,» rääkis Tartu Perepesa juht Merily Tensing-Kruusla.

«Lapsevanemaks ei sünnita, lapsevanemaks kasvatakse ja õpitakse,» ütles ta. «Julgustan lapsevanemaid meie poole pöörduma kõigi küsimustega, mis seoses laste kasvatamisega tekivad ja osalema erinevatel Perepesa vanemahariduslikel sündmustel.”

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul tagavad Tartu linna laste ja perede hea käekäigu ennetavad toetavad teenused. «Tänu Perepesa koostöövõrgustikule jõuab rohkem peresid vajaliku abini, olgu see siis toetav nõuanne või mõne tõsisema probleemi lahendamine,» sõnas abilinnapea. «Oluline on ka see, et Perepesas on peredele vajalik info ühest kohast kättesaadav.»

Tartu Perepesa loomiseks sõlmis Tartu Linnavalitsus koostööleppe sihtasutusega Lapse Heaolu Arengukeskus, kes on Perepesa mudeli looja ja arendaja. Ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudel toetub rahvusvahelisele praktikale ja teadusuuringutele, mudelit on kohandatud Eesti oludele ja see lähtub riiklikest arengusuundadest.

Praegu tegutsevad Perepesad Põltsamaal, Viljandis ja Türil. Peagi avatakse Perepesa ka Elvas ning järgmistel aastatel on kavas veelgi laieneda. Eesmärk on luua Perepesa igasse omavalitsusüksusse, et tugi laste kasvatamisel oleks Eesti peredele kõikjal kodu lähedal kättesaadav.