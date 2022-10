Sügis meenutab, et kõigel on algus ja lõpp

«Mul ei ole midagi rohus kõndimise vastu, aga loodus on siin eriliselt taimerohke,» räägib Katrin Õunap, miks ta kodumetsa jalutusteed rajas. «Muidu iga kord pool õhtut puhasta Ruudit puukidest ja seemnetest.»

Tartu ülikooli kliinikumi vanem­arst-õppejõu professor Katrin Õunapi jalajäljed on nüüd Tartu Teerajajate alleel. Ta on need jätnud paljajalu.