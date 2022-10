Rektor restoranist: me pole lubadust andnud

Seni on ülikool soovitanud ettevõtjal suhelda linna arhitektuuri ja ehituse osakonnaga, et selgitada välja, kas ja millistel tingimustel on üldse võimalik Toomemäele ehitada. Kui ehitamine on võimalik, esitab ettevõtja lõpliku eskiisi ning seejärel saab ülikool taotleda projektile muinsuskaitse eritingimusi ja keskkonnaameti kooskõlastust.