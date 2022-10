PILTUUDIS ⟩ Aida tänaval tärkas tindikutemets

Aida tänava elaniku Eve Kivesti sõnul on tindikuterohkus üllatuseks, kuna varasematel aastatel on hoovialal kasvanud vaid üksikud pilvikud.

Kuigi tänavu olevat kehv seenesügis, siis tundub et metsast taga otsitud seened on hoopis linna liikunud. Tindikud küll levinud söögiseened pole, aga värskena kõlbavad need pannile siiski.