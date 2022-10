Vanemuise tantsijad andsid autogramme fotonäituse piltidele

«Ballett on kunstivorm, mille eripäraks on kordumatus, sest ükski esitatud hetk ei teki täpselt samal kujul enam mitte kunagi,» ütles Lahesoo. «Vanemuise balletitrupp on aastakümneid pakkunud publikule kõrgel tasemel nii esteetilist ilu kui ka ehedat emotsiooni, millest ka minul on olnud juhust ning õnne osa saada.»