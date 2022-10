Talume hinnatõusu, aga mille nimel?

Ajakirjanikuna mõistan iga päevaga aina rohkem, kui kaugele Venemaa algatatud sõda on oma juured ajanud. Väga suur osa kogu Euroopa tööstusest on päevapealt lõpetanud lepingud Venemaa ja Valgevenega. Kõikvõimalikku toormaterjali puidust metalli ja gaasini otsitakse nüüd mujalt maailmast. Sellised ülisuured geopoliitilised muutused aga võtavadki aastaid ja on lõpptarbija jaoks kallid.