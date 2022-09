Tartu ülikooli üliõpilane Polina Holitsyna (vasakul) ja kultuuriteaduste instituudi kultuuriteooria kaasprofessor Leena Kurvet-Käosaar on veendunud, et sõjast põgenenute lugusid on vaja mäletada ka aastate pärast, ka siis, kui elu on läinud edasi.

Foto: Margus Ansu