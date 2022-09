Elva keskväljakule jõuab laulupeo teemaline rändnäitus

Rändnäitus on liikvel olnud alates 15. jaanuarist. Esimeseks näituse võõrustajaks oli Tõrva. Elvasse jõudis näitus Põlvast ning enne seda on inimesed saanud näitust nautida Võru ja Otepää keskväljakutel. Enne jõuluaega jõuab väärikas ülespanek juba Viljandisse. Näituse koostasid ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Tallinna kultuuri- ja spordiametiga. Näitusel eksponeeritakse üldlaulupidude rongkäikude fotosid aastatest 1896-2014 ning see koosneb 72 suurest tahvlist mõõtudes 2x2,5 meetrit.