Lektor Merle Varik (seisab) näitab, mis kõik on välja mõeldud, et hooldatav võiks ise paremini hakkama saada. Näiteks varbavahede puhastaja, nööpide kinnipanija! Kas omastehooldajad üldse teavad, et need asjad on olemas?! Ei pruugi.

Foto: Ragnar Peets