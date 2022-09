GALERII ⟩ Raadi punamonumendi alt leiti esimesel päeval 30 hukatu jäänused

Kaevamistöid juhtiv arheoloog ja sõjahaudade uurija Arnold Unt rääkis teisipäeva pärastlõunal, et monumendi vahetust lähedusest on välja kaevatud umbes kolmekümne hukkunu säilmed, ja arvas esimeses hauas olevat neid kokku kuuskümmend. Täpne arv selgub alles siis, kui kõigis teadaolevates matmispaikades Raadil on tööd lõpetatud.