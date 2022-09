Linnamuuseumil ei ole plaanis Raadilt teisaldatud pronkskuju näitusele panna

Täna hommikul viis veok pronksist kuju üsna monumendi lähistele, Eesti Rahva Muuseumi hoidlasse. Tartu linnamuuseumi direktor Risto Lehiste sõnas, et linnamuuseumil on Eesti Rahva Muuseumi juures ka hoidlad, kus on skulptuuri kõige parem hoiustada.

Linnamuuseumi direktor sõnas, et neil ei ole plaani vähemalt esialgu kuju kusagile eksponaadina vaatamiseks välja panna. «Esiteks on pronkskuju vaid osa terviklikust monumendist, teiseks ei ole selle eksponeerimine ka vastutustundlik, sest siis erkib küsimus, miks võtta see ühest kohast maha, et siis uues kohas kohe seda näitama hakata,» rääkis Lehiste.