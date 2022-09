Parim sibulapirukas on pärmitaignasibularull toorjuustuga, autoriks Piret Kukk

Võidupiruka juures kiitsid nad hästi karamelliseeritud sibulat, soolaka mõnusa maitsega toorjuustu katet. Mainiti, et välja näeb magus, aga tegelikul soolane - ajab aju veidi sassi. Ning mainiti, et kui täidisega kringlitest on veidi villand, siis seda ostaks küll!