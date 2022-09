Missuguse elu päris endale agronoom, kes sai EPAs diplomi 1985. aastal?

Arnold Pastak lõpetas EPA agronoomia 1985. aastal. «Ma olen saanud siit väga head sõbrad terveks eluks,» rääkis ta. «Meil on kursusel traditsioon igal aastal kokku saada. Viimasel kümnel aastal oleme läbi sõitnud kõik saared – abrukad, vormsid, kihnud, ruhnud, naissaared. Tänavu olime teist korda Hiiumaal, 25 olid meist kohal. Ka siin tänasel peol on meid hulka. Lõpetas 53, mõned on surnud.»

Kuidas EPA agronoomidel, keda omal ajal suunati tööle majanditesse, mille eksitents peagi lõppes, praegu läheb? Arnold Pastak vastas, et ühed peavad talu, teised on koolis looduainete õpetajad. Nende omasid elab Pärnumaal, Saaremaal, Jõgevamaal...

«Agronoomid on kohanenud ka ükskõik kus mujal valdkonnas, nad on andekad ja hakkamasaavad inimesed,» kirjeldas ta veel. «Need, kes majanditesse tööle suunati, puutusid kokku ju kõikide valdkondadega, mis elu seal vähegi pakkus – lasteaiad, kultuuritöö... Väga eluterve rahvas!»

Olustvere mõisakompleksi, milles ametikool asub, saab pidada Baltikumi uhkeimaks mõisaks just tänu sellele mehele. Arnold Pastak on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojalt pälvinud aumärgi EestiMAA Heaks.

«Ma olen väga õnnelik, ma olen seda oma sõpradele mitmeid kordi öelnud, et ma võin päeva pealt ära surra, mul ei ole mitte midagi kahetseda,» rääkis ta. «Elus on olnud palju nalja ja väga häid inimesi, vahest sekka mõni keeruline inimene ka, aga üldiselt on kõik olnud nii sümpaatne. Mitte midagi ei ole tegemata jäänud. Ma saan mihklipäeval 62 ja ma olen nii rahul! Hästi on läinud.»