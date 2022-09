GALERII ⟩ President Alar Karis: tähtis on, et vilistlased hoiaksid oma ülikooli arengul silma peal

Olgu vahele märgitud, et ka presidendi isa, fütopatoloog ja bioloog Harry Karis on Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) agronoomina lõpetanud ja seal õppejõuna töötanud.

«Tähtis asi, mida vilistlane ära unustada ei tohi, on, et ta hoiaks oma ülikooli arengul silma peal, ja väga tähtis on see, kuidas ülikoolil täna läheb,» rääkis president. «Kui ülikoolil läheks halvasti, devalveeriks see ka seda diplomit, mis saadud 10 või 20 aastat tagasi.»