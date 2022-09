Galerii ⟩ Tartu motoshowl leiab aset 20 esmaesitlust ning kohal on ka ülemõistuse kiire retrotsikkel

Sel nädalavahetusel on Tartu Näituste messikeskus autode päralt, sest aset leiab 27. Motoshow. Tänavu on messil esindatud kakskümmned täiesti uut sõidukit, kusjuures nelja automarki pole seni Eestis veel kunagi nähtud. Motoshow teeb sümboolse kummarduse ka Briti kuningaperele, sest messil on esmakordselt sündmuse ajaloos üles seatud Ühendkuningriigi sõidukite näitus.