Draama tegevjuht astus teatrimaailma karjääris esimese sammu tudengina

Hedi-Liis Toome oli üks neist, kes astus keskpargis lauale, et festivali avamisel esineda sõnavõtuga.

Hedi-Liis Toome on doktorikraadiga teatriteadlane ja Tartu ülikooli õppejõud. Lisaks sellele juhib ta Draamat, aga on olnud sama festivaliga seotud juba aastast 2003, kui asus teise kursuse üliõpilasena täitma vabatahtlikuna mitmesuguseid ülesandeid. Teisipäeval ronis ta keskpargis punasele lauale, et avada koos teiste sõnavõtjatega tänavune Draama.