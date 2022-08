Ukraina sõjapõgenikke abistanud Ekraani Keskus tegutseb täna viimast päeva

Keskus Ekraan on täna avatud kell 12-18. Keskus andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nii abivajajate kui ka annetuste hulk on viimase paari kuuga vähenenud, seega keskuse töös hoidmine ei ole enam hädavajalik.

Postituses seisis, et riik on loonud ukrainlastele mitmed toetusmeetmed, samuti on ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel võrdsed õigused Eesti Vabariigi kodanikega, sealhulgas ka erinevate toetuste taotlemiseks. Ka saavad Ukraina sõjapõgenikud mitmeti abi sotsiaalmeedia vahendusel, kus on mitmeid abi ja nõuandeid pakkuvaid gruppe. «On aeg vabatahtlikel anda sellist järjepidevat panust vajava töö teatepulk üle ametiasutustele,» andis Keskus Ekraan teada Facebooki vahendusel.