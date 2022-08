FOTOD ⟩ Tartumaal juhtunud kolme auto kokkupõrkes sai viga kaks ning hukkus üks inimene

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets nentis, et palavad ilmad panevad liiklejad raskesse olukorda. «Kuumuses kipub tähelepanu kergelt hajuma, mistõttu tuleks praegu sõites olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum ning sõita vajaduse korral aeglasemalt, et jõuaks ümbritsevat märgata ja ohu korral reageerida. Tehke teekonnal paus, kui tunnete väsimust või kuumast loidu olemist. Värskendage end veega ning kui pikemal teekonnal on tarvilik, vahetage juhte, et roolis oleks reibas sohver,» märkis ta.