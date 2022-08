Kuumarabandusega patsiente EMOsse toodud veel ei ole, aga päike on augustis sama ohtlik kui maikuus

Kuidas aru saada, et kuum liiga teeb? Mis on ohu märk?

Kui rannas tekib kahtlus, et su naabruses on keegi pikemaks ajaks lamama jäänud, on mõistlik talle õlale koputada ja teda kõnetada, et kas kõik on hästi. Siis vaadata, kuidas inimene reageerib ja mida ta vastab. Kui tal on kõik hästi, siis ongi hästi.