Politseivormis malbe suhtleja lahendab iga päev vähemalt paarsada muret

Politsei- ja piirivalveameti Tartu teeninduses on pikad järjekorrad ning inimesi voorib hommikust õhtuni sisse ja välja. Suvel reisitakse palju ja paraku avastab nii mõnigi alles kohvrit pakkides, et tema dokument on kehtetu. Abivajajatega suhtleb terve päev infolauas politseivormis Katrin Kungla, kes on kõike muud kui tõsine või kuri. Laia naeratuse ja malbe olekuga teenindaja, kellel on juuksed pikas hobusesabas, aitab inimeste mured hõlpsalt lahendada.