Politsei otsib Tartumaal kadunud Kadri-Anni

Eile anti politseile teada, et Tartus ei ole oma koju Ujula tänaval või lähedase elupaika saabunud 24-aastane Kadri-Ann, kes pidanuks sinna oma sõnade kohaselt peale matkamist Alatskivil suunduma.

Naist on otsinud nii tema lähedased kui ka politseinikud, kes eilse ja tänase hommiku jooksul on läbi vaadanud nii Alatskivi erinevad tänavad kui ka asutused. Naist otsiti ka Alatskivi järve ümbrusest aga ka matkaradadelt. Paraku teda seni leida ei ole õnnestunud. Abipalve ning kirjeldus otsitavast naisest on jäetud ka kohalikule kogukonnale, kel palutud naist märgates sellest politseile vahetult teada anda.