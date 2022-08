Kergliikurite parkimistava on ohtlik ning vajab reguleerimist

Kõigest aasta tagasi antud intervjuus (Gert Trofimovi Tallinna tehnikakõrgkoolis kaitstud lõputöö «Elektritõukerataste kasutamine ning sõitmise turvalisus Eestis») arvas Tartu tollane abilinnapea Reno Laidre, et mõnikord küll vedeleb Tartus kergliikureid risti keset teed, kuid üldiselt on need korralikult teeserva pargitud ning suureks probleemiks seda ei peaks nimetama. Talle tundus toona, et see on ühiskonna poolt ülepaisutatud probleem. Tänaval ümber kukkunud kergliikurit polnud tema meelest tingimata keegi meelega sinna visanud, vaid pigem võis ratta ümber lükata tugev tuul.