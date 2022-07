TARTUFF ⟩ Neiu saab palka meeste tantsitamise eest

Seekordse Tartuffi esimesel õhtul linastub film, mille pealkiri on «Sweet Charity: The Adventures of a Girl Who Wanted to Be Loved» ehk «Armas Charity: armastust otsiva neiu seiklused». Palju ausam ei saa üks pealkiri enam olla, film ei meelita end pettusega vaatama. On teada, mida oodata.