VIDEO ⟩ See võtab tõsisel töömehel suu lahti: Tartu kohal lendas ketaslõikuritest meisterdatud droon

Relakadrooni peamised autorid on Ahhaa ekspositsioonimeistrid Mihkel Sild, Makar Parman ja Kaur Korbelainen. Nad jõudsid kevadel arusaamale, et teoreetiliselt peaks taoline seadeldis õhku tõusma ja juhitavalt lendama. Et seda polnud maailmas teadaolevalt keegi varem proovinud, võeti katse ette ning nüüd sai tulemus kõigile nähtavaks. See lendabki!

Ahhaa teaduskeskuses armastatakse piire kombata ja raamidest välja leiutada. Äsja valminud relakadrooni teeb eriliseks asjaolu, et mitmed droonidega sina peal olevad inimesed olid väga skeptilised, et ketaslõikuritest ehitatud masin on võimeline maast lahti tõusma ja tagatipuks juhitavalt lendama. Ka nüüd, mil video katselennust on huviliste seas ringlema läinud, leidub neid, kes kahtlustavad filmitrikki. Seda see siiski pole.

Droonivideo on üks paljudest klippidest, millega Ahhaa oma uut lõbusat ja õpetlikku YT-kanalit rikastab. Ahhaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaisa Hansson märkis, et uue kanali populariseerimiseks ja vaatajaskonna kasvatamiseks peavad nad paratamatult raamidest välja mõtlema ning üllatavaid ideid ellu viima. «Eks kanali jätkusuutlikkuse mõttes peame jätkama võimalikult pööraste ideedega, mis tegelikult on insenertehniliste lahenduste poolest pigem veelgi kõrgemal tasemel,» lausus ta.